Алексей Панин сравнил себя с Плющенко

Алексей Панин, являющийся знаменитым актёром, периодически вспоминает в Instagram своих звездных коллег. Недавно артист даже ругался с шоуменом Максимом Галкиным, обвинив его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Но на этот раз "похайпить" Панин принял решение на имени популярного отечественного фигуриста.Алексей в рамках Instagram обнародовал новый видеоролик, на котором продемонстрировал, как на ВДНХ катается на льду. После, немного проехав, актёр падает. Под постом артист написал, что он катается практически как Евгений Плющенко. Ролик знаменитости за два часа сумел собрать около 7 тысяч отметок «Мне нравится» и более 70 комментариев. Поклонники посмеялись над "скромностью" Панина и пожелали артисту улучшить навыки фигурного катания.