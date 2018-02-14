Microsoft добавит в ОС Windows 10 технологию идентификации пользователей по ладони

Юзеры смогут на устройства с ОС входить за счёт касания либо взгляда. Разработчики Microsoft планируют расширить функционал инструмента Windows Hello. В него добавят технологию, которая позволяет владельцам устройств работать на аппаратах, не вводя пароль. Новая версия определит пользователя, при этом просканировав рисунок вен. В Fujitsu долго уже занимаются внедрением таких возможностей в программы, которые установлены на девайсах в центрах обработки данных, аэропортах, медицинских учреждениях, банках.Технология называется PalmSecure, отличаясь высоким уровнем безопасности и надежности. Ею анализируются вены человека, которые имеют массу разных особенностей. Программой сравниваются рисунки на ладонях, открывая доступ.