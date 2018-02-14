«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости мессенджера Telegram
Официальными представителями компании «Лаборатория Касперского» отмечается, что в мессенджере Telegram нашли критическую уязвимость, при помощи которой хакеры с лёгкостью могли завладеть личными данными пользователей.
По словам экспертов, выявленная брешь позволяла злоумышленникам получать удалённый доступ непосредственно к ПК «жертвы». За счёт уязвимости, хакеры могли завладеть различными аудиовизуальными материалами многих пользователей Telegram, похитить их криптовалюту. Специалисты компании отмечают, что на сегодняшний день в мессенджере полностью закрыта найденная брешь, обезопасив при этом обезопасив миллионы пользователей.
Все случаи использования обнаруженной уязвимости у клиентов российского мессенджера Telegram зафиксировали на территории российского государства. Данную уязвимость устранили тогда, когда специалисты сообщили касательно тревожной находки разработчикам мессенджера.
По словам экспертов, выявленная брешь позволяла злоумышленникам получать удалённый доступ непосредственно к ПК «жертвы». За счёт уязвимости, хакеры могли завладеть различными аудиовизуальными материалами многих пользователей Telegram, похитить их криптовалюту. Специалисты компании отмечают, что на сегодняшний день в мессенджере полностью закрыта найденная брешь, обезопасив при этом обезопасив миллионы пользователей.
Все случаи использования обнаруженной уязвимости у клиентов российского мессенджера Telegram зафиксировали на территории российского государства. Данную уязвимость устранили тогда, когда специалисты сообщили касательно тревожной находки разработчикам мессенджера.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00