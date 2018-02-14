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«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости мессенджера Telegram

Официальными представителями компании «Лаборатория Касперского» отмечается, что в мессенджере Telegram нашли критическую уязвимость, при помощи которой хакеры с лёгкостью могли завладеть личными данными пользователей.

«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости мессенджера Telegram

По словам экспертов, выявленная брешь позволяла злоумышленникам получать удалённый доступ непосредственно к ПК «жертвы». За счёт уязвимости, хакеры могли завладеть различными аудиовизуальными материалами многих пользователей Telegram, похитить их криптовалюту. Специалисты компании отмечают, что на сегодняшний день в мессенджере полностью закрыта найденная брешь, обезопасив при этом обезопасив миллионы пользователей.

Все случаи использования обнаруженной уязвимости у клиентов российского мессенджера Telegram зафиксировали на территории российского государства. Данную уязвимость устранили тогда, когда специалисты сообщили касательно тревожной находки разработчикам мессенджера.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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