Полина Фаворская вернулась с Бали

В рамках Instagram Полина Фаворская обнародовала новый видеоролик, под которым поведала фолловерам, что её «балийская сказка» закончилась. Артистка призналась, что она очень не хотела возвращаться с солнечного острова домой, а также ей сложно было вернуться в «реальность». Исполнительница песен написала, что уже не может дождаться тепла и лета, при этом спросив у фанатов, чувствуют ли она что-то подобное.Подписчики поддержали свою любимицу. Некоторые фолловеры сказали, что данное состояние у них практически каждое утро. По словам фанатов, они тоже скучают по теплу и уже ждут солнца. Пост Полины в течение часа сумел собрать около 20 тысяч отметок «Мне нравится» и более 100 человек оставили свои комментарии.