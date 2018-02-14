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Полина Фаворская вернулась с Бали

Полина Фаворская призналась своим многочисленным фанатам, что ей очень сложно было возвращаться домой с Бали. В своём микроблоге Instagram отечественная певица поведала поклонникам, что уже не может дождаться лета и тепла.

Полина Фаворская вернулась с Бали


В рамках Instagram Полина Фаворская обнародовала новый видеоролик, под которым поведала фолловерам, что её «балийская сказка» закончилась. Артистка призналась, что она очень не хотела возвращаться с солнечного острова домой, а также ей сложно было вернуться в «реальность». Исполнительница песен написала, что уже не может дождаться тепла и лета, при этом спросив у фанатов, чувствуют ли она что-то подобное.

Подписчики поддержали свою любимицу. Некоторые фолловеры сказали, что данное состояние у них практически каждое утро. По словам фанатов, они тоже скучают по теплу и уже ждут солнца. Пост Полины в течение часа сумел собрать около 20 тысяч отметок «Мне нравится» и более 100 человек оставили свои комментарии.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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