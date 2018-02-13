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Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала фанатам историю, о нападении фаната

Ольга Серябкина рассказала пользователям свою историю о том, как однажды подверглась нападению фаната.

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала фанатам историю, о нападении фаната


Многие считают, что жизнь знаменитостей – это удачные выступления, известность, признание, множественные вечеринки, гастроли, во время которых они проживают в шикарных условиях и огромные гонорары. Но это далеко не так, звезды также сталкиваются с всевозможными проблемами в своей жизни.

Самым большим страхом для них являются неконтролируемые поклонники, ведь от них неизвестно чего можно ожидать. Именно таким фанатам написала солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина свой пост. С недавних пор она очень начала бояться поклонников и поведала одну историю.

Однажды во время концерта из толпы зрителей выпрыгнул неизвестный и начал лезть на сцену. Он схватил за ногу исполнительницу и потянул вниз, девушка испугалась, что у него может находиться что-то в руках. Но охрана подоспела вовремя и все хорошо закончилось.

Артистка расстроена, что народ иногда посещает концерт не для того, чтобы насладиться им, а выплеснуть всю свою злость и негатив. Поэтому Ольга попросила людей приходить на помощь ко всем, кто окажется в беде и не оставаться в стороне.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:37
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