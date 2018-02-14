Amazon осуществляет работу над чипами искусственного интеллекта

Согласно данным, переданным специализированными средствами массовой информации, чип искусственного интеллекта осуществлять свою работу будет на устройствах со специальным персональным помощником Alexa. Технология позволит увеличить скорость обработки данных, а также реакции гаджетов. Теперь большая часть данных будет обрабатываться именно на устройстве. Раньше их анализ производился в «облаке».Такого рода разработка позволит Amazon подобраться к конкурирующим компаниям Google, Apple, которые производят уже собственные эффективные чипы искусственного интеллекта. Наряду с этим усиливается соперничество между современными традиционными производителями чипов NVidia и Intel, а также их бывшими покупателями Google, Amazon, Apple.