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Правительственные сайты США и Великобритании заражены вирусами-майнерами

Специалистами в области безопасности Сети заявляется о возрастающей активности мира киберпреступности на действующих правительственных сайтах. Так, Великобритания и США заметили некоторые мошеннические скрипты на своих компьютерах.

Киберспециалисты удачно разоблачили преступную деятельность мошенников, использующих в своих целях правительственные сайты. Есть информация, что хакерам даже удалось определенным образом скомпрометировать власти США и Великобритании. Как оказалось, в категорию уязвимых к вирусу, попали сайты, принадлежащие Управлению Комиссара по информации, а так же некоммерческой правительственной организации Student Loans Company, Генеральному медицинскому совету и информационному порталу Национальной системы здравоохранения. Всем уже известно, что основное назначение скриптов для майнинга, использование злоумышленниками с целью добычи чужих электронных денег.
Правительственные сайты США и Великобритании заражены вирусами-майнерами


Решение проблем Сети, в направлении обеспечения безопасности правительственных сайтов разных стран, на данный момент не находит определенных действенных способов. На этом вопросе сконцентрированы усилия всех специалистов пострадавших стран, в области кибербезопасности.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:30
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