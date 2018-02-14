Правительственные сайты США и Великобритании заражены вирусами-майнерами

Киберспециалисты удачно разоблачили преступную деятельность мошенников, использующих в своих целях правительственные сайты. Есть информация, что хакерам даже удалось определенным образом скомпрометировать власти США и Великобритании. Как оказалось, в категорию уязвимых к вирусу, попали сайты, принадлежащие Управлению Комиссара по информации, а так же некоммерческой правительственной организации Student Loans Company, Генеральному медицинскому совету и информационному порталу Национальной системы здравоохранения. Всем уже известно, что основное назначение скриптов для майнинга, использование злоумышленниками с целью добычи чужих электронных денег.Решение проблем Сети, в направлении обеспечения безопасности правительственных сайтов разных стран, на данный момент не находит определенных действенных способов. На этом вопросе сконцентрированы усилия всех специалистов пострадавших стран, в области кибербезопасности.