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Кэти Холмс помогла поклоннице на костылях подняться

Кэти Холмс, является не только известной актрисой и одной из самых красивых голливудских женщин, но и милосердным человеком. Артистка в который раз доказала это, придя на помощь к маленькой поклоннице.

Кэти Холмс помогла поклоннице на костылях подняться

После показа недели моды к актрисе подошла девочка на костылях, чтобы сделать совместный снимок, однако, не удержав равновесие, упала. Холмс оперативно среагировала и подала руку малышке. Папарацци сняли этот трогательный момент. Пользователи просто в восторге от поступка артистки.

Стоит напомнить, что у Кэти Холмс на протяжении нескольких лет роман с Джейми Фоксом. Кети тщательно скрывала свои отношения из-за брачного контракта, заключённого в 2012 году с Томом Крузом. Согласно данному документу, артистка в течение пяти лет не могла афишировать свои отношения. В данное время пара живёт как семья. Они оба ладят с детьми друг друга, но о свадьбе влюблённые пока не задумываются.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:55
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