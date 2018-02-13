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Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз, прикрыв лепестками все самое интересное

Американская актриса Пэрис Хилтон знает, чем можно порадовать своих многочисленных фанатов. Наследница отельной империи недавно снялась в откровенной фотосессии. Артистка, с такой же прической как у Мэрилин Монро, полностью обнажила своё тело, прикрыв интимные места алыми розами.

Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз, прикрыв лепестками все самое интересное

Пэрис Хилтон в своём микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию с откровенной фотосессии. Фанаты по достоинству оценили новую публикацию Хилтон. Фото в течение восемнадцати часов сумело собрать свыше 300 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 2,5 тысяч восторженных комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.

В комментариях подписчики отмечают красоту Пэрис. Некоторые поклонники сказали, что будущему мужу блондинки очень повезло. Стоит напомнить, что в начале этого года голливудской актрисе сделал предложение руки и сердца её возлюбленный — актер и модель Крис Зилк.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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