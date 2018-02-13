Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз, прикрыв лепестками все самое интересное

Пэрис Хилтон в своём микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию с откровенной фотосессии. Фанаты по достоинству оценили новую публикацию Хилтон. Фото в течение восемнадцати часов сумело собрать свыше 300 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 2,5 тысяч восторженных комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.В комментариях подписчики отмечают красоту Пэрис. Некоторые поклонники сказали, что будущему мужу блондинки очень повезло. Стоит напомнить, что в начале этого года голливудской актрисе сделал предложение руки и сердца её возлюбленный — актер и модель Крис Зилк.