Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с новым мужчиной
Анастасия Волочкова решила заинтриговать поклонников и опубликовала в Instagram фото с новым мужчиной. Балерина держала его под руку и позировала на своей кухне вместе с огромным букетом роз.
Звезда отметила, что Олег Созанов является профессиональным мастером, сделавшим в ее доме мебель и интерьеры в помещениях, с которым она дружит много лет. Анастасия Волочкова упомянула о подаренных цветах из личной оранжереи мужчины, после чего выложила его контакты для всеобщего обозрения. Подписчики сразу похвалили чудесную работу мастера и внешний вид своего кумира.
Некоторые лица назвали сообщение пиаром, а дальше стали перечислять все грехи артистки, пытающейся порадовать людей мнимым счастьем. Они не забыли раскритиковать ее старый спортивный костюм и упомянули о заложенной недвижимости и голодном коте. Однако фанаты сразу защитили балерину, пожелав ей счастья и творческих успехов.
Звезда отметила, что Олег Созанов является профессиональным мастером, сделавшим в ее доме мебель и интерьеры в помещениях, с которым она дружит много лет. Анастасия Волочкова упомянула о подаренных цветах из личной оранжереи мужчины, после чего выложила его контакты для всеобщего обозрения. Подписчики сразу похвалили чудесную работу мастера и внешний вид своего кумира.
Некоторые лица назвали сообщение пиаром, а дальше стали перечислять все грехи артистки, пытающейся порадовать людей мнимым счастьем. Они не забыли раскритиковать ее старый спортивный костюм и упомянули о заложенной недвижимости и голодном коте. Однако фанаты сразу защитили балерину, пожелав ей счастья и творческих успехов.