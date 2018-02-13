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Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с новым мужчиной

Анастасия Волочкова решила заинтриговать поклонников и опубликовала в Instagram фото с новым мужчиной. Балерина держала его под руку и позировала на своей кухне вместе с огромным букетом роз.

Звезда отметила, что Олег Созанов является профессиональным мастером, сделавшим в ее доме мебель и интерьеры в помещениях, с которым она дружит много лет. Анастасия Волочкова упомянула о подаренных цветах из личной оранжереи мужчины, после чего выложила его контакты для всеобщего обозрения. Подписчики сразу похвалили чудесную работу мастера и внешний вид своего кумира.

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с новым мужчиной


Некоторые лица назвали сообщение пиаром, а дальше стали перечислять все грехи артистки, пытающейся порадовать людей мнимым счастьем. Они не забыли раскритиковать ее старый спортивный костюм и упомянули о заложенной недвижимости и голодном коте. Однако фанаты сразу защитили балерину, пожелав ей счастья и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:25
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