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Елена Ваенга и ее супруг Роман Садырбаев вместо отпуска попали в клинику

Поклонники певицы были взволнованы, заметив в Instagram снимок, сделанный ее супругом Романом Садырбаевым в клинике. Вместо отпуска Елена Ваенга и избранник оказались в этом месте, но мужчина не стал подробно рассказывать о срочной госпитализации.

В сюжете он позирует перед камерами и показывает капельницу, с которой лежит исполнительница. Также Роман Садырбаев саркастически отметил, что уже отдыхает на берегу моря в окружении солнца и теплого ветра вместе с Еленой Ваенгой.

Елена Ваенга и ее супруг Роман Садырбаев вместо отпуска попали в клинику


В конце супруг упомянул о работе, не позволяющей совершить новое путешествие. Подписчики были шокированы такими новостями и сразу стали задавать много вопросов по поводу самочувствия звезды. Их интересовали подробности внезапной болезни, из-за которой пришлось пожертвовать отдыхом, но пока никто не ответил на вопросы фанатов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:15
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