Песков: У Президента РФ Путина нет официального портрета

13 февраля Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос по поводу официального портрета Владимира Путина. «Нет, такого портрета нет», - сообщил пресс-секретарь президента РФ и добавил: «Просто у нас не существует таких традиций». Сам вопрос возник в связи с сообщением американских СМИ о том, что в Национальной галерее появилось новое полотно с изображением очередного экс-президента США.Как стало известно, 12 февраля портретная галерея Белого дома пополнилась новым живописным экземпляром. На полотне, выставленном в Национальной галерее, запечатлён Барак Обама, бывший президент Соединённых Штатов. Изображён экс-лидер США сидящим на фоне зелёных зарослей. Автор данного портрета (которого лично выбирает по своему вкусу политик) - американский художник из Бруклина Кьянде Уайли. Живописец известен своими неоднозначными полотнами (так, например Уайли «врисовывал» афроамериканцев в картины с библейскими сюжетами). Работы 38-летнего Кьянде можно даже считать провокационными: ведь на полотнах афроамериканского художника не найти представителей белой расы! Многие эксперты уверены, что своим портретом Барак Обама оставил грядущим поколениям американцев «некое послание».