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Песков: У Президента РФ Путина нет официального портрета

Пресс-секретарь президента России заявил, что не существует официального портрета главы государства. «Такого портрета Путина нет, ибо у нас нет таких традиций», - сказал Песков, комментируя факт появления в Национальной американской галерее портрета экс-лидера США Барака Обамы.

Песков: У Президента РФ Путина нет официального портрета


13 февраля Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос по поводу официального портрета Владимира Путина. «Нет, такого портрета нет», - сообщил пресс-секретарь президента РФ и добавил: «Просто у нас не существует таких традиций». Сам вопрос возник в связи с сообщением американских СМИ о том, что в Национальной галерее появилось новое полотно с изображением очередного экс-президента США.

Как стало известно, 12 февраля портретная галерея Белого дома пополнилась новым живописным экземпляром. На полотне, выставленном в Национальной галерее, запечатлён Барак Обама, бывший президент Соединённых Штатов. Изображён экс-лидер США сидящим на фоне зелёных зарослей. Автор данного портрета (которого лично выбирает по своему вкусу политик) - американский художник из Бруклина Кьянде Уайли. Живописец известен своими неоднозначными полотнами (так, например Уайли «врисовывал» афроамериканцев в картины с библейскими сюжетами). Работы 38-летнего Кьянде можно даже считать провокационными: ведь на полотнах афроамериканского художника не найти представителей белой расы! Многие эксперты уверены, что своим портретом Барак Обама оставил грядущим поколениям американцев «некое послание».
Политика / Общество
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 19:15
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