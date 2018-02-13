Ольга Рапунцель в студии «Дома-2» устроила очередной спектакль

"Да мне плевать, останешься ли ты на улице, будешь ли ты с ним жить или нет", - повысила голос ясновидящая.

Однако даже в этом случае ее супруг Дмитрий Дмитренко не перестает унижать девушку. Мы уже сообщали, что во время одного из последних эфиров Дмитриенко рассказал, что кувыркался с другой женщиной.Рапунцель в ответ похныкала, но на этом история не закончилась. В дело вступила приглашенная на Периметр ясновидящая, которой беременная просто посмеялась в лицо и стала задавать провокационные и тупые вопросы во время обряда.Гадалка в ответ не выдержала и начала кричать.Однако Рапунцель продолжала улыбаться, специально выводя из себя гостью.