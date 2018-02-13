Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом из-за седой бороды и пышных кудрей

Звезда назвал показ коллекции сенсацией в мире моды, так как сам восхищен стилем дизайнера и не забыл приобрести много новых вещей для своего гардероба. Филипп Киркоров кроме кожаного пуховика привез домой куртку с ручной росписью, а также упомянул о спортивном костюме, украшенном камнями. Подписчики сразу подумали о пиаре вместе дружбы, а также попросили кумира изменить свой образ.Пользователи сетей даже не подозревали, что артист так любит вещи, но были недовольны изменениями, коснувшимися исполнителя. Они назвали знаменитость “кудрявой бабушкой” и отметили, что время не щадит людей и показывает их настоящий возраст.