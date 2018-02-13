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Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом из-за седой бороды и пышных кудрей

Певец после посещения Недели моды в Нью-Йорке поздравил модного дизайнера Филиппа Плейна с успехом, после чего решил опубликовать в Instagram снимок со своим другом. Однако поклонников удивил внешний вид Филиппа Киркорова, позировавшего перед камерой с седой бородой и пышными кудрями.

Звезда назвал показ коллекции сенсацией в мире моды, так как сам восхищен стилем дизайнера и не забыл приобрести много новых вещей для своего гардероба. Филипп Киркоров кроме кожаного пуховика привез домой куртку с ручной росписью, а также упомянул о спортивном костюме, украшенном камнями. Подписчики сразу подумали о пиаре вместе дружбы, а также попросили кумира изменить свой образ.

Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом из-за седой бороды и пышных кудрей


Пользователи сетей даже не подозревали, что артист так любит вещи, но были недовольны изменениями, коснувшимися исполнителя. Они назвали знаменитость “кудрявой бабушкой” и отметили, что время не щадит людей и показывает их настоящий возраст.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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