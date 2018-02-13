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Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой группы SEREBRO Полиной Фаворской

Поклонники солистки SEREBRO знали, что она собирается покинуть группу, но до сего времени продолжала ездить на гастроли и даже устроила вечеринку для коллег. Они были огорчены известием, что Максим Фадеев расторгнул контракт с Полиной Фаворской, сообщив об этом в Instagram.

Продюсер в комментариях шутливо попросил журналистов начинать звонить певицы и выяснять все подробности страшного события. Он опубликовал фото, на котором позирует вместе с Полиной Фаворской и Ольгой Серябкиной, продолжающей оставаться в коллективе. После кастинга солисткой стала Татьяна Маргунова, а подписчики неоднозначно отнеслись к сообщению звезды.

Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой группы SEREBRO Полиной Фаворской


Некоторые лица нашли иронию в словах Максима Фадеева, помня о ситуации с Еленой Темниковой. Они тоже ждут выяснение отношений со стороны исполнительницы, однако она не собирается радовать недоброжелателей. Артистка сама хотела уйти из группы, потому что хочет попробовать поработать в новом стиле и отправиться в путешествие, хотя такое решение было сложно принять.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10
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