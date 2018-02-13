Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой группы SEREBRO Полиной Фаворской

Продюсер в комментариях шутливо попросил журналистов начинать звонить певицы и выяснять все подробности страшного события. Он опубликовал фото, на котором позирует вместе с Полиной Фаворской и Ольгой Серябкиной, продолжающей оставаться в коллективе. После кастинга солисткой стала Татьяна Маргунова, а подписчики неоднозначно отнеслись к сообщению звезды.Некоторые лица нашли иронию в словах Максима Фадеева, помня о ситуации с Еленой Темниковой. Они тоже ждут выяснение отношений со стороны исполнительницы, однако она не собирается радовать недоброжелателей. Артистка сама хотела уйти из группы, потому что хочет попробовать поработать в новом стиле и отправиться в путешествие, хотя такое решение было сложно принять.