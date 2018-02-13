В Томской области полиция и священник объявили войну домовому

Аномальные явления не часто свидетельствуются официальными документами органов правопорядка. Тем не менее такой случай произошел в одном из поселков Томской области.В полицейский участок обратилась местная жительница, имеющая на попечительстве 14-летнего ребенка. С ее слов, в доме левитируют предметы, в том числе и колюще-режущие.При посещении жилища семьи был засвидетельствован беспорядок в доме, вещи разбросаны, при этом в стену был воткнут кухонный нож. Как объяснили хозяева дома, вот уже двое суток в помещении происходят сверхъестественные вещи, сами по себе летают предметы, падает мебель, бьется посуда.Примечательно, что прямо во время составления протокола сотрудником полиции, рядом с ним упал шкаф, а из пустой соседней комнаты вылетела палка.Все это было подробно зафиксировано в документации об осмотре места происшествия. При этом работники правоохранительных органов не смогли дать рациональное объяснение всему увиденному.Стоит отметить, что в названный дом хозяева вызывали и служителя церкви, священник не только освятил помещение, но и не побоялся переночевать в нем. О результатах проведенного церковного ритуала пока не сообщается.