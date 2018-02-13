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Радиоведущие не стесняются спрашивать у Ольги Бузовой пикантные подробности личной жизни

Не так давно популярная певица и успешная ведущая Ольга Бузова гостила у радиостанции Love Radio.

Ведущие задавали Бузовой весьма откровенные вопросы, на которые звезда не стеснялась отвечать.

Радиоведущие не стесняются спрашивать у Ольги Бузовой пикантные подробности личной жизни

Например, среди прочего, в блиц-опросе знаменитость спросили довольно личный вопрос, доводила ли девушка сама себя до оргазма. Сперва Ольга на этот вопрос отвечать не желала и смущенно, но кокетливо засмеялась.

Ведущие тут же сделали вывод, что Оля этим занималась, и неоднократно. Сама девушка ничего не отрицала, но и не подтвердила.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 17:56
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