Радиоведущие не стесняются спрашивать у Ольги Бузовой пикантные подробности личной жизни

Ведущие задавали Бузовой весьма откровенные вопросы, на которые звезда не стеснялась отвечать.Например, среди прочего, в блиц-опросе знаменитость спросили довольно личный вопрос, доводила ли девушка сама себя до оргазма. Сперва Ольга на этот вопрос отвечать не желала и смущенно, но кокетливо засмеялась.Ведущие тут же сделали вывод, что Оля этим занималась, и неоднократно. Сама девушка ничего не отрицала, но и не подтвердила.