АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Юлия Савичева поделилась с пользователями своими методами похудения после родов

Юлия Савичева поведала пользователям о своих методах похудения после рождения дочки.

Юлия Савичева поделилась с пользователями своими методами похудения после родов


На недавнем мероприятии Юлия Савичева поразила присутствующих невероятной стройностью. Всего за полгода исполнительнице удалось восстановить свою фигуру, после рождения ребенка. По заверению певицы именно дочка помогает ей быть в такой хорошей форме.

Безусловно, девушка правильно питается и занимается физическими упражнениями, но самым важным фитнес тренажером, является дочь Анна. Девочка слишком подвижна и веселая, поэтому Юля всю свою энергию расходует на нее, большое количество времени проводит на ногах во время игр, гуляний и укачиваний.

Но к большому счастью, Анечка не рано встает, поэтому дает возможность выспаться и отдохнуть своей знаменитой маме. У исполнительницы есть действенные и простые правила здорового образа жизни.

Прежде всего, нужно не употреблять сладкое и мучное. Основным питанием является рыба, яйца и курица без употребления сливочного масла. Из гарнира – это рис, геркулес и гречка. Молочные продукты Юлия употребляет все и обязательно принимать достаточное количество воды. А еще не лениться заниматься спортом.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости