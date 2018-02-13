Юлия Савичева поделилась с пользователями своими методами похудения после родов

На недавнем мероприятии Юлия Савичева поразила присутствующих невероятной стройностью. Всего за полгода исполнительнице удалось восстановить свою фигуру, после рождения ребенка. По заверению певицы именно дочка помогает ей быть в такой хорошей форме.Безусловно, девушка правильно питается и занимается физическими упражнениями, но самым важным фитнес тренажером, является дочь Анна. Девочка слишком подвижна и веселая, поэтому Юля всю свою энергию расходует на нее, большое количество времени проводит на ногах во время игр, гуляний и укачиваний.Но к большому счастью, Анечка не рано встает, поэтому дает возможность выспаться и отдохнуть своей знаменитой маме. У исполнительницы есть действенные и простые правила здорового образа жизни.Прежде всего, нужно не употреблять сладкое и мучное. Основным питанием является рыба, яйца и курица без употребления сливочного масла. Из гарнира – это рис, геркулес и гречка. Молочные продукты Юлия употребляет все и обязательно принимать достаточное количество воды. А еще не лениться заниматься спортом.