Россиянин Данила Козловский снялся в сериале BBC «МакМафия»

Известный российский актёр кино и театра Данила Козловский («Академия вампиров», «Статус: Свободен», «Матильда», «Тренер») задействован в съёмках нового британо-американского сериала «МакМафия». Партнёрами Козловского по ленте стали знаменитый англичанин Джеймс Нортон (роль Андрея Болконского в сериале «Война и мир», а также фильмы - «Гонка», «Белль» и «Черное зеркало») и российские актёры Мария Шукшина, Алексей Серебряков. Повествование в сериале ВВС вращается вокруг отпрыска русского мафиози. Парень переезжает из России в Англию и пытается порвать с криминальным прошлым своих родителей, но это не так-то просто…Сериал «МакМафия» появился на канале ВВС в январе 2018-го, в первом сезоне планируется показать 8 серий. В заключительной, восьмой серии зрители увидят Козловского. Следует указать, что сотрудничество с ВВС для российского актёра далеко не первый опыт заграничных съёмок. Ранее лауреат премий «Золотой орёл» и «Ника» снялся в голливудской ленте «Академия вампиров». Также российскому актёру театра и кино предстоят съёмки в знаменитом канадо-ирландском сериале «Викинги», продюссируемом History Channel TV.