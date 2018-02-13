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Россиянин Данила Козловский снялся в сериале BBC «МакМафия»

32-летний российский актёр Данила Козловский снялся в сериале ВВС «МакМафия». Сериал отснят по книге британца Миши Гленни «МакМафия: Серьезно организованная преступность» и рассказывает о пребывании в Великобритании сына главы русской мафии.

Россиянин Данила Козловский снялся в сериале BBC «МакМафия»


Известный российский актёр кино и театра Данила Козловский («Академия вампиров», «Статус: Свободен», «Матильда», «Тренер») задействован в съёмках нового британо-американского сериала «МакМафия». Партнёрами Козловского по ленте стали знаменитый англичанин Джеймс Нортон (роль Андрея Болконского в сериале «Война и мир», а также фильмы - «Гонка», «Белль» и «Черное зеркало») и российские актёры Мария Шукшина, Алексей Серебряков. Повествование в сериале ВВС вращается вокруг отпрыска русского мафиози. Парень переезжает из России в Англию и пытается порвать с криминальным прошлым своих родителей, но это не так-то просто…

Сериал «МакМафия» появился на канале ВВС в январе 2018-го, в первом сезоне планируется показать 8 серий. В заключительной, восьмой серии зрители увидят Козловского. Следует указать, что сотрудничество с ВВС для российского актёра далеко не первый опыт заграничных съёмок. Ранее лауреат премий «Золотой орёл» и «Ника» снялся в голливудской ленте «Академия вампиров». Также российскому актёру театра и кино предстоят съёмки в знаменитом канадо-ирландском сериале «Викинги», продюссируемом History Channel TV.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 18:15
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