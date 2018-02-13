Яндекс провел полтора года назад мероприятия по «кардинальному» изменению логотипа

Логотип «Яндекс» предыдущей версии, начал развитие стиля изображения еще в 2008 году. Следующий этап изменений был в 2010-м, когда незначительные изменения применила компания, известная как «Студия Артемия Лебедева». Решение о последней модернизации логотипа приняли после разработки Рудерманом, совместно с другими шрифтовыми дизайнерами, собственного шрифта - Yandex Sans.Представили миру новый шрифт в 2016 году. Причем с первого взгляда особых изменений в содержании логотипа практически незаметно. Но шрифтовыми дизайнерами изменено расстояние между буквами и, соответственно, данный момент отражен и в лого «Яндекса». Решение такой непростой задачи Рундерман объясняет, дело в том, что необходимо было применить соединение двух разных стилей графии, представленных старым изображением и новым Yandex Sans.