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Россельхозбанк остается в числе национальных лидеров по итогам 2017 года

Являющийся одним из пятерки крупнейших финансовых организаций страны по объемам активов Россельхозбанк опубликовал отчет о работе в ушедшем 2017 году. Судя по отчетности, банк смог в несколько раз увеличить чистую прибыль, а также активно привлекал новых клиентов. Специалисты считают, что позитивная динамика в работе банка сохранится и в этом году, передает regnum.ru

В опубликованном пресс-релизе говорится о том, что по итогам 2017 года чистая прибыль банка составила 1,8 миллиарда рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составил полмиллиарда, увеличившись за год в несколько раз. При этом кредитный портфель банка составил 1,9 триллиона рублей. Что касается кредитов сельскохозяйственным производителям, то за прошедший год их объем увеличился на 7% и составил 1,1 триллион рублей.

По словам специалистов, успехи банка в данном направлении зависят от грамотно проводимого менеджмента, а также от ряда внешних факторов. В частности, как отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, располагающая экономическая ситуация в стране и улучшения дел в банковском секторе позволили финансовым организациям добиться роста как минимум за счет увеличения количества выдаваемых займов.

«Заемщикам проще становится расплачиваться по своим кредитам, плюс к этому, дополнительным позитивным фактором выступает снижение стоимости фондирования для банков из-за снижения ставки регулятора», - заявил специалист.

Помимо этого эксперт подробнее рассмотрел именно кредиты в сельхоз отрасли, отметив, что последняя находится на очевидном подъеме, о чем свидетельствуют побитые рекорды урожайности. Игроки сельскохозяйственного рынка, став работать более успешно и эффективно, начали лучше обслуживать свои кредитные обязательства, а также с готовностью брать новые займы.

В ходе прошедшей в Ново-Огареве встречи президента Владимира Путина и главы Россельхозбанка Дмитрия Патрушева обсуждалось одно из основных направлений работы кредитной организации – льготное кредитование. Существующая схема, как отметил Патрушев, позволила компаниям из сельскохозяйственной сферы брать займы по ставке не выше 5% годовых. Россельхозбанк при этом смог сформировать весьма внушительный кредитный портфель. В целом же банк, как отметил его глава, продолжает ориентироваться на финансирование реального сектора экономики, и в основе своей сельского хозяйства.
Россельхозбанк остается в числе национальных лидеров по итогам 2017 года

Как отметила ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг ИА «Банки.ру» Ирина Сафронова, идея льготного кредитования появилась в период западных санкций против России, когда страна взяла курс на импортозамещение. Потеряв конкурентов в лице иностранных поставщиков, отечественные аграрии стали меньше нуждаться в стимулировании со стороны государства. Программа льготного кредитования же позволила сельхоз компаниям привлекать краткосрочные и инвестиционные кредиты под развитие по той ставке, которая является в разы меньшей, чем в среднем по стране.

Высоких результатов Россельхозбанк добился и в деле привлечения средств клиентов, находясь по этому показателю выше среднерыночного уровня. В 2017 году финансовая организация смогла привлечь на 40,4% больше средств, что в денежном выражении равняется 2,19 триллионов рублей.
Экономика
Добавил: Роман Вчера, 17:38
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