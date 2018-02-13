В документах ФБР есть доказательства посещения Земли межпространственными существами

Оказалось, что военные прекрасно знали о существовании гуманоидов и иных представителей внеземных рас. Они имеют корабли, способные не только материализоваться в нашем измерении, но быстро покинуть его при малейшей опасности. Все существа являются жителями иных Вселенных, а также отличаются разумом.Они находятся в разнообразных мирах, так что НЛО связано с визитами другой реальности, незримо находящейся рядом с землянами. Данная теория впервые была озвучена Жаком Валле и только сейчас получила подтверждение.