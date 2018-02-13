Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну клип на песню «Соло»
Популярный отечественный рэпер Матвей Мельников, более известный под псевдонимом Мот, на личном YouTube-канале презентовал видеоклип на песню под названием «Соло». Новая композиция музыканта, в которой снялась его жена Мария, посвящена их новорожденному сыну Соломону.
Видеоклип на композицию «Соло» снимался более 12 часов. Главными действующими лицами трогательного клипа стали новоиспеченные родители. На ролике запечатлено как Мот и Мария развлекаются в снегу, смеются и катаются на санках.
По словам реп-исполнителя, потребовалось пять лет труда и четыре года любви для того, чтобы данный ролик появился на свет. Музыкальную работу звездной семьи посмотрели более 64 тысяч пользователей канала YouTube. Они оставили под клипом большое количество лайков, а также множество лестных пожеланий касательно новоиспеченных родителей.
Видеоклип на композицию «Соло» снимался более 12 часов. Главными действующими лицами трогательного клипа стали новоиспеченные родители. На ролике запечатлено как Мот и Мария развлекаются в снегу, смеются и катаются на санках.
По словам реп-исполнителя, потребовалось пять лет труда и четыре года любви для того, чтобы данный ролик появился на свет. Музыкальную работу звездной семьи посмотрели более 64 тысяч пользователей канала YouTube. Они оставили под клипом большое количество лайков, а также множество лестных пожеланий касательно новоиспеченных родителей.