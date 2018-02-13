Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну клип на песню «Соло»

Видеоклип на композицию «Соло» снимался более 12 часов. Главными действующими лицами трогательного клипа стали новоиспеченные родители. На ролике запечатлено как Мот и Мария развлекаются в снегу, смеются и катаются на санках.По словам реп-исполнителя, потребовалось пять лет труда и четыре года любви для того, чтобы данный ролик появился на свет. Музыкальную работу звездной семьи посмотрели более 64 тысяч пользователей канала YouTube. Они оставили под клипом большое количество лайков, а также множество лестных пожеланий касательно новоиспеченных родителей.