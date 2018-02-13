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Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы II на пост главы Содружества наций

По сообщениям BBC News, создана спецгруппа, которая приступила к тайному обсуждению возможного приемника на пост главы Содружества наций. Пока это межгосударственное объединение возглавляет 91-летняя королева Великобритании Елизавета II.

Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы II на пост главы Содружества наций


BBC News, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает о том, что для 91-летней главы Содружества наций – королевы Елизаветы II тайно подыскивается замена. Традиционно, монарх Великобритании возглавляет и Содружество из 52 государств, куда входят даже такие крупные страны, как Австралия и Канада. Однако пост главы Содружества наций не является титулом и не наследуется, как корона английского монарха. Поэтому принц Уэльский Чарльз не станет главой Содружества автоматически, после смерти Елизаветы II. В случае любых перемещений на британском престоле для выбора нового главы объединения должны собираться лидеры государств, входящих в Содружество наций.

BBC News сообщило, что внутри Содружества уже тайно создана группа, которая начнёт «подбор кандидатов» на этот почётный пост. Кто сможет сменить царствующую королеву? Об этом, возможно, узнают представители 52 государств в апреле текущего года: именно через два месяца в Лондоне состоится встреча лидеров стран – участниц Содружества наций.
В мире
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:50
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