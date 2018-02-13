АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Клон премиального внедорожника Acura MDX станет пикапом

В компании Brilliance готовят к дебюту новый грузовой внедорожник, который будут выпускать под маркой Jinbei. Фотографии автомобиля, созданного на базе 7-местного кроссовера Diazi, накануне выложили в сеть.

Клон премиального внедорожника Acura MDX станет пикапом


Внедорожник Jinbei Diazi, как две капли воды похож на Acura MDX предыдущего поколения. Судя по обнародованным фотографиям, новый автомобиль унаследовал дизайн донора, при этом пикап отличается грузовой платформой и иным оформлением задней части кузова.

По предварительным данным, в качестве силовой установки нового автомобиля выступит турбомотор объёмом 1,5 литра, выдающий 154 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатой «механикой», при этом автомобиль оснащён исключительно передним приводом.

Предполагается, что пикап Jinbei Diazi будет представлен публике до конца нынешнего года. О стоимости автомобиля пока ничего не известно.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости