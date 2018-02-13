Клон премиального внедорожника Acura MDX станет пикапом
В компании Brilliance готовят к дебюту новый грузовой внедорожник, который будут выпускать под маркой Jinbei. Фотографии автомобиля, созданного на базе 7-местного кроссовера Diazi, накануне выложили в сеть.
Внедорожник Jinbei Diazi, как две капли воды похож на Acura MDX предыдущего поколения. Судя по обнародованным фотографиям, новый автомобиль унаследовал дизайн донора, при этом пикап отличается грузовой платформой и иным оформлением задней части кузова.
По предварительным данным, в качестве силовой установки нового автомобиля выступит турбомотор объёмом 1,5 литра, выдающий 154 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатой «механикой», при этом автомобиль оснащён исключительно передним приводом.
Предполагается, что пикап Jinbei Diazi будет представлен публике до конца нынешнего года. О стоимости автомобиля пока ничего не известно.
Внедорожник Jinbei Diazi, как две капли воды похож на Acura MDX предыдущего поколения. Судя по обнародованным фотографиям, новый автомобиль унаследовал дизайн донора, при этом пикап отличается грузовой платформой и иным оформлением задней части кузова.
По предварительным данным, в качестве силовой установки нового автомобиля выступит турбомотор объёмом 1,5 литра, выдающий 154 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатой «механикой», при этом автомобиль оснащён исключительно передним приводом.
Предполагается, что пикап Jinbei Diazi будет представлен публике до конца нынешнего года. О стоимости автомобиля пока ничего не известно.
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Добавил: Алина Вчера, 22:40