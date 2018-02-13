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Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в гонке

Суперкары Nissan GT-R и Honda NSX сравнили в рамках дрэговой гонки на традиционной дистанции 402 метра. Испытание проводил британский сайт CarWow. На YouTube выложили ролик результатов данной гонки.

Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в гонке

В данном случае провели всего 3 испытания. Речь идёт о дрэг-гонке со стартом с места, заезде со стартом с 80 км/час, торможении со 113 км/час. «Хонда» победила в итоге в двух тестах. Honda NSX оснащается гибридным 573-сильным силовым агрегатом на основе твин-турбо «шестерки» на 3,5 литра. транспортное средство имеет также три электромотора, девятиступенчатый «робот». Суперкар первую сотню набирает за 3,6 секунды. Максимальная скорость достигает 307 км/ч.


Nissan GT-R имеет 570-сильную «шестерку» 3.8, шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Первую сотню авто достигает за 2,7 с. Максимальная скорость 315 км/ч. Раньше суперкар NSX сравнили также в гонке с спортбайком версии Honda CBR1000RR Fireblade на 190 лошадиных сил.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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