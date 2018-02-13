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Одесская Барби продемонстрировала огромную грудь в Сети

Валерия Лукьянова, более известная как одесская Барби, в который раз шокировала общественность. Девушка за последнее время значительно накачала своё тело, а сейчас ещё и продемонстрировала в соцсети свою пышную грудь.

Одесская Барби продемонстрировала огромную грудь в Сети

Тридцатидвухлетняя Валерия Лукьянова, которая является уроженкой из Украины, в данное время проживает в Мексике. Если раньше многие назвали девушку одесской Барби, то теперь с этим можно поспорить. Валерия активно занимается тяжелой атлетикой. При этом накачала неженственные бицепсы. Лукьянова очень часто демонстрирует в микроблоге Instagram своё накачанное тело.

Недавно девушка обнародовала публикацию, на которой показала, что кроме бицепсов она обладательница большого бюста, который сделала ещё до переезда на территорию Мексики. Фанаты восхищены формами Валерии, о чём написали в комментариях под снимком.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:55
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