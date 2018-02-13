Одесская Барби продемонстрировала огромную грудь в Сети

Тридцатидвухлетняя Валерия Лукьянова, которая является уроженкой из Украины, в данное время проживает в Мексике. Если раньше многие назвали девушку одесской Барби, то теперь с этим можно поспорить. Валерия активно занимается тяжелой атлетикой. При этом накачала неженственные бицепсы. Лукьянова очень часто демонстрирует в микроблоге Instagram своё накачанное тело.Недавно девушка обнародовала публикацию, на которой показала, что кроме бицепсов она обладательница большого бюста, который сделала ещё до переезда на территорию Мексики. Фанаты восхищены формами Валерии, о чём написали в комментариях под снимком.