Обнажённая Виктория Романец порадовала своих подписчиков
На днях бывшая участница популярного российского реалити-шоу «Дом-2», а ныне модель и блогер Виктория Романец поучаствовала в пикантной фотосессии.
Обнажённая супруга Антона Гусева весьма удивила своих многочисленных подписчиков.
Надо сказать, что на снимках Романец абсолютно без одежды. Свой бюст девушка прикрыла только букетом цветов.
Подписчики были обрадованы этой фотосессие. Фолловеры утверждают, что Вика выглядит как никогда эротично и обворожительно.
Обнажённая супруга Антона Гусева весьма удивила своих многочисленных подписчиков.
Надо сказать, что на снимках Романец абсолютно без одежды. Свой бюст девушка прикрыла только букетом цветов.
Подписчики были обрадованы этой фотосессие. Фолловеры утверждают, что Вика выглядит как никогда эротично и обворожительно.