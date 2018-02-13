Предсказана скорая глобальная катастрофа

Американские ученые сделали очередное открытие, раскрывающее судьбу нашей планеты. По их мнению уже в конце этого века побережья всех материков могут быть затоплены, так как поднятие уровня вод мирового океана составит больше полуметра.Специалисты утверждают, что для столь непритязательного вердикта у них есть все основания. В процессе работы ими были проанализированы данные наблюдений, вот уже четверть века собирающихся в лабораториях по всему миру.Согласно климатическим моделям, рост уровня вод будет продолжаться и дальше. С 1993 года он составляет около 0,084 миллиметра за год, однако цифра только кажется небольшой. При таком темпе к 2100 году океанские воды поднимутся на 65 сантиметров.Ученые предупреждают, что к факторам, способствующим поднятию уровня моря, добавятся таяние льдов, в частности, в Гренландии и Антарктике и вулканическая деятельность.Ученые предполагают возможность наводнений в прибрежных зонах США, Китая и Бангладеша.