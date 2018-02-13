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Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова провели время вместе на семейном празднике

Игорь Николаев опубликовал в Instagram снимок, сделанный во время семейного праздника. Наследница певца отлично провела время вместе с сыном Владимира Преснякова.

Он лаконично подписал сюжет, что пока папы разговаривают друг с другом, дети не теряют времени даром, но подписчики сразу отметили, что звезды выглядят старше своего возраста. Они написали много лестных слов в адрес ребят, шутливо назвав Игоря Николаева и Владимира Преснякова родителями на пенсии.

Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова провели время вместе на семейном празднике


Пользователи сетей отметили, что музыканты счастливы вместе со своими молодыми супругами и такими красивыми наследниками. Они действительно стали примером гармоничных семей, а малыши по счастливой случайности родились в одном году, так что им интересно играть вместе. Раньше артисты не показывали их поклонникам, но сейчас стали часто публиковать сюжеты в сетях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:30
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