Автомобили Lifan для россиян стали доступнее

В частности, россиянам предлагается воспользоваться программой Cashback, которая в России не имеет аналогов. В рамках данной программы предлагается приобрести автомобили бренда Lifan со скидкой в размере 20 тысяч рублей без использования кредита. Отмечается, что эта акция действует на все модели китайского бренда.Также стоит отметить, что компания Lifan поддерживает тех покупателей, которые решили приобрести автомобиль с использованием кредитных ресурсов. Для таких клиентов предлагаются такие программы, как "Лифан Финанс", "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".