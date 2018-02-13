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Максим Галкин поведал о маленьких радостях детства Лизы и Гарри

Известный отечественный шоумен Максим Галкин выложил очередное видео с участием своих наследников - Гарри и Лизы. Артист поведал касательно маленьких радостей детства. Пост появился в микроблоге Instagram супруга Примадонны.

Максим Галкин поведал о маленьких радостях детства Лизы и Гарри

Галкин рассказал, что Лиза очень гордится, что уже пьёт из взрослой чашки, а не из бутылочки для малышей. При этом Гарри исполнил маме песню. Шоумен под видео объяснил, что дети нечетко произносят слова. Гарри и Лиза занимаются с логопедом, однако не всегда стараются произносить всё правильно.

Пост Галкина в течение трёх часов сумел собрать более 600 тысяч лайков и свыше тысячи положительных комментариев. Ранее Максим демонстрировал, как Гарри рассказывает молитву «Отче наш». Наследников Галкина и Пугачевой выносила суррогатная мать. Дети появились на свет в 2013 году. Звёздный папа часто делится с подписчиками забавными видеороликами с участием Гарри и Лизы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:35
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