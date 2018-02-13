Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в январе

В рамках первичного рынка легкого коммерческого транспорта самым большим спросом пользуется продукция отечественного бренда ГАЗ. Согласно итогам прошлого месяца он занял долю в 44 процента от всего объёма реализаций. Россияне за отчётный месяц приобрели 3 тыс. коммерческих авто ГАЗ (плюс 8,2%). Вторая позиция досталась УАЗ (1 400 авто; плюс 2,4%). Третье место досталось LADA (621 автомобиль; плюс 45,58 процента). Среди иностранных компаний реализующих LCV лидирует американский бренд Ford (502 автомобиля; плюс 48,5%).Дальше следует немецкий автобренд Mercedes-Benz (464 авто; минус 16,5 процента). Бестселлером сегмента LCV является ГАЗ «ГАЗель NEXT», который в январе разошёлся тиражом в 1 700 единиц. Это на 36,4 процента превышает прошлогодний показатель.