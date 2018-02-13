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Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в январе

Реализации новых LCV-авто в январе 2018 года на отечественном авторынке повысились на 12 процентов в сравнении с первым месяцем прошлого года, составив 6 900 машин.

Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в январе


В рамках первичного рынка легкого коммерческого транспорта самым большим спросом пользуется продукция отечественного бренда ГАЗ. Согласно итогам прошлого месяца он занял долю в 44 процента от всего объёма реализаций. Россияне за отчётный месяц приобрели 3 тыс. коммерческих авто ГАЗ (плюс 8,2%). Вторая позиция досталась УАЗ (1 400 авто; плюс 2,4%). Третье место досталось LADA (621 автомобиль; плюс 45,58 процента). Среди иностранных компаний реализующих LCV лидирует американский бренд Ford (502 автомобиля; плюс 48,5%).

Дальше следует немецкий автобренд Mercedes-Benz (464 авто; минус 16,5 процента). Бестселлером сегмента LCV является ГАЗ «ГАЗель NEXT», который в январе разошёлся тиражом в 1 700 единиц. Это на 36,4 процента превышает прошлогодний показатель.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
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