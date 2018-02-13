Принц Уильям шутливо прокомментировал возможность рождения близнецов у супруги Кейт Миддлтон

Наследник трона отметил, что два малыша станут подарком судьбы, но его душевное состояние может не выдержать такого напряжения. Пока он не знает, как будет справляться с тремя наследниками, так как может уснуть на ходу. Такое позитивное сообщение вызвало восторг у пользователей сетей, сразу предположивших, что Кейт Миддлтон действительно родит двойню.Некоторые лица иронично отозвались об усталости принца Уильяма, имеющего много слуг и не занимающегося физическим трудом. Однако большинство фанатов позитивно относятся к королевской семье, уделяющей много времени благотворительности и защите природы, а будущая мама, несмотря на большой срок беременности, посещает необходимые мероприятия и ведет активный образ жизни.