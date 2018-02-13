Принц Уильям шутливо прокомментировал возможность рождения близнецов у супруги Кейт Миддлтон
Принц Уильям во время посещения благотворительного мероприятия, посвященного бездомным людям, ответил на вопросы гостей относительно его супруги Кейт Миддлтон. Он шутливо прокомментировал возможность рождения близнецов, после чего поклонники стали активно обсуждать информацию.
Наследник трона отметил, что два малыша станут подарком судьбы, но его душевное состояние может не выдержать такого напряжения. Пока он не знает, как будет справляться с тремя наследниками, так как может уснуть на ходу. Такое позитивное сообщение вызвало восторг у пользователей сетей, сразу предположивших, что Кейт Миддлтон действительно родит двойню.
Некоторые лица иронично отозвались об усталости принца Уильяма, имеющего много слуг и не занимающегося физическим трудом. Однако большинство фанатов позитивно относятся к королевской семье, уделяющей много времени благотворительности и защите природы, а будущая мама, несмотря на большой срок беременности, посещает необходимые мероприятия и ведет активный образ жизни.
Наследник трона отметил, что два малыша станут подарком судьбы, но его душевное состояние может не выдержать такого напряжения. Пока он не знает, как будет справляться с тремя наследниками, так как может уснуть на ходу. Такое позитивное сообщение вызвало восторг у пользователей сетей, сразу предположивших, что Кейт Миддлтон действительно родит двойню.
Некоторые лица иронично отозвались об усталости принца Уильяма, имеющего много слуг и не занимающегося физическим трудом. Однако большинство фанатов позитивно относятся к королевской семье, уделяющей много времени благотворительности и защите природы, а будущая мама, несмотря на большой срок беременности, посещает необходимые мероприятия и ведет активный образ жизни.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:40