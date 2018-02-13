В сеть выложили фотографии интерьера нового электромобиля Great Wall ORA iQ5
В сеть выложили первые шпионские фотографии, на которых запечатлён салон нового электрокара Great Wall ORA iQ5. Данная модель является первым электрокаром нового суббренда ORA.
Официальный дебют Great Wall ORA iQ5 состоится этой весной на автосалоне в Пекине. Экстерьер нового электрокара был рассекречен несколько недель назад, а теперь охотникам за сенсациями удалось запечатлеть салон кроссовера.
Судя по фотографиям интерьер паркетника выполнен в лаконичном дизайне без гигантских сенсорных экранов и лишних изысков. При этом в салоне присутствует отделка из экокожи, а в его оснащение входит система стабилизации, электронный ручной тормоз, круиз-контроль, цифровая приборная панель, климатическая установка с автоматическим управлением, помощник при спуске и подъёме.
Под капотом Great Wall ORA iQ5 установлен электрический двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Максимальная скорость электрокара составляет 150 км/час, а его запас хода держат в секрете.
Официальный дебют Great Wall ORA iQ5 состоится этой весной на автосалоне в Пекине. Экстерьер нового электрокара был рассекречен несколько недель назад, а теперь охотникам за сенсациями удалось запечатлеть салон кроссовера.
Судя по фотографиям интерьер паркетника выполнен в лаконичном дизайне без гигантских сенсорных экранов и лишних изысков. При этом в салоне присутствует отделка из экокожи, а в его оснащение входит система стабилизации, электронный ручной тормоз, круиз-контроль, цифровая приборная панель, климатическая установка с автоматическим управлением, помощник при спуске и подъёме.
Под капотом Great Wall ORA iQ5 установлен электрический двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Максимальная скорость электрокара составляет 150 км/час, а его запас хода держат в секрете.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:00