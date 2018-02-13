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В сеть выложили фотографии интерьера нового электромобиля Great Wall ORA iQ5

В сеть выложили первые шпионские фотографии, на которых запечатлён салон нового электрокара Great Wall ORA iQ5. Данная модель является первым электрокаром нового суббренда ORA.

В сеть выложили фотографии интерьера нового электромобиля Great Wall ORA iQ5


Официальный дебют Great Wall ORA iQ5 состоится этой весной на автосалоне в Пекине. Экстерьер нового электрокара был рассекречен несколько недель назад, а теперь охотникам за сенсациями удалось запечатлеть салон кроссовера.

Судя по фотографиям интерьер паркетника выполнен в лаконичном дизайне без гигантских сенсорных экранов и лишних изысков. При этом в салоне присутствует отделка из экокожи, а в его оснащение входит система стабилизации, электронный ручной тормоз, круиз-контроль, цифровая приборная панель, климатическая установка с автоматическим управлением, помощник при спуске и подъёме.

Под капотом Great Wall ORA iQ5 установлен электрический двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Максимальная скорость электрокара составляет 150 км/час, а его запас хода держат в секрете.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:00
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