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Новое фото сына Ксении Собчак озадачило фолловеров

Новая публикация сына знаменитой отечественной ведущей Ксении Собчак озадачило фолловеров знаменитости. Некоторых подписчиков интересует, почему Платон на фото всегда сидит или лежит.

Новое фото сына Ксении Собчак озадачило фолловеров


В своём микроблоге Instagram Ксения Собчак обнародовала новую публикацию юного Платона. Знаменитость под снимком написала, что это самый любимый и главный мужчина в её жизни. Но некоторые подписчики поинтересовались, почему она вечно представляет малыша в положении лежа или сидя, но никогда не демонстрирует стоя. Поклонники предположили, что сын Ксении до сих пор не ходит, и некоторых фанатов это удивило, так как сыну Собчак уже около 1,5 года.

Новое фото сына Ксении Собчак озадачило фолловеров

Однако другая часть фолловеров заступилась за ведущую и её сына. Они отметили, что это касается только семьи Ксении, и мальчик для своих лет выглядит смышленым и милым. Пост знаменитости в течение двух часов сумел собрать более 51 тысячи отметок “ Нравится” и более 600 комментариев от пользователей Сети.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:55
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