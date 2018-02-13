Новое фото сына Ксении Собчак озадачило фолловеров

В своём микроблоге Instagram Ксения Собчак обнародовала новую публикацию юного Платона. Знаменитость под снимком написала, что это самый любимый и главный мужчина в её жизни. Но некоторые подписчики поинтересовались, почему она вечно представляет малыша в положении лежа или сидя, но никогда не демонстрирует стоя. Поклонники предположили, что сын Ксении до сих пор не ходит, и некоторых фанатов это удивило, так как сыну Собчак уже около 1,5 года.Однако другая часть фолловеров заступилась за ведущую и её сына. Они отметили, что это касается только семьи Ксении, и мальчик для своих лет выглядит смышленым и милым. Пост знаменитости в течение двух часов сумел собрать более 51 тысячи отметок “ Нравится” и более 600 комментариев от пользователей Сети.