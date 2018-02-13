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Диджей Smash показал травмы после избиения депутатом от "Единой России" в клубе Перми

В своем Instagram-аккаунте музыкант Андрей Ширман, более известный как диджей Smash, рассказал об избиении в ночном клубе Перми, где на него, по словам Ширмана, напал депутат Александр Телепнев.

Диджей Smash показал травмы после избиения депутатом от "Единой России" в клубе Перми


Согласно информации СМИ, инцидент произошел в ночном клубе Перми «Дом Культуры». Андрей Ширман получил телесные повреждения от депутата от фракции «Единая Россия» в Перми Александра Телепнева. Как рассказал сам музыкант в своем Instagram-аккаунте, нападение произошло после того, как он отказался сделать с пьяным другом депутата совместный снимок.

Диджей Smash показал травмы после избиения депутатом от "Единой России" в клубе Перми


Ширман поведал, что перед этим сфотографировался с компанией, где находился депутат Александр Телепнев. Позже к нему подошел один из друзей чиновника Сергей Ванкевич в стадии сильного алкогольного опьянения и потребовал снова вместе сфотографироваться, на что получил отказ. После этого Ванкевич попытался схватить Ширмана, но у него это не особо получилось, он не удержался на ногах и вместе с диджеем упал на пол. После этого к мужчинам подскочил депутат Александр Телепнев и принялся избивать лежащего музыканта ногами.



По факту нанесения телесных повреждений уже заведено уголовное дело. И хотя депутат Александр Телепнев уверяет, что не избивал диджея и узнал о «фейковом» избиении на следующий день, музыкант Андрей Ширман предоставил доказательства своих слов, в том числе и запись камеры наблюдения с клуба, подтверждающий факт его избиения Ванкевичем и Телепневым.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:20
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