В России заблокировали инструкции по сборке атомной бомбы и купанию кота

Органами надзора часто блокируются ресурсы, не отвечающие требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Среди таких могут оказаться и источники в так называемой «Абсурдопедии».Недавним решением заблокированы страницы, на которых рассказывалось о, ни много ни мало, сборке атомной бомбы. Впрочем, в список запрещенных попали и инструкции по купанию кота.Администрация «Абсурдопедии» рассказала о принятых органами контроля мерах против их материалов. В реестре заблокированных оказались способы «замочить» кота и подробный инструктаж по изготовлению атомного оружия.Администрация в свое оправдание утверждает, что в материалах ресурса нет и доли пропаганды насилия или чего-либо запрещенного и аморального. Однако у статьи о том, что во время мытья кота советуется кормить его консервами, открывая их ножом, заглавие весьма спорное – название предлагает замачивачить животное с помощью кухонной принадлежности, которую можно отнести к холодному оружию.Советы по созданию атомного орудия предлагали читателям раздобыть запрещенные химические элементы у поставщиков.Потому судом такие материалы в стиле нуар трактованы однозначно, решение же контролирующих органов лишь выполнило вердикт суда.Ранее «Абсурдопедия» уже подвергалась запретам на материалы, связанные с запрещенными законами Российской Федерации темами.