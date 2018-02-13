Стилист Алишер поведал, как Примадонна поддерживает прекрасную внешность

Алишер поведал, что никакого секрета, касательно замечательного внешнего вида Пугачёвой нет. По словам стилиста, Алла Борисовна целенаправленно никогда не сбрасывала свой вес. Оказывается, певица даже сейчас периодически набирает в весе, однако старается регулярно заниматься спортом.По словам специалиста, в загородном замке Примадонны есть полноценный спортивный зал, и поэтому артистка в любое время может позволить себе заниматься спортом. На счёт одежды, Алишер отметил, что вкусы отечественной исполнительницы песен часто меняются, и Примадонна любит экспериментировать со своим стилем.