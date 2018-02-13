Представлен обновленный седан Mercedes-Maybach S-Class в люксовой модификации

Рестайлинговый седан Mercedes-Maybach S-Class получил «люксовую» модификацию. Внешний дизайн автомобиля отличается большой хромированной решёткой радиатора с вертикальными сечениями, пересмотренными бамперами спереди и сзади, а также уникальными хромированными колёсными дисками диаметром 20 дюймов.В длину автомобиль Mercedes-Maybach S-Class составляет 5 461 мм, а его колёсная база равна 3 365 мм. В подкапотном пространстве седана установлен бензиновый мотор V8 объёмом 4,0 литра производительностью 463 лошадиные силы. Позднее в моторной гамме автомобиля появится агрегат V12 объёмом 6,0 литров мощностью 621 «лошадь». Интерьер седана получил отделку из кожи Nappa, а для задних пассажиров стали доступны дисплеи мультимедийной системы.