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Представлен обновленный седан Mercedes-Maybach S-Class в люксовой модификации

Представлен обновлённый седан Mercedes-Maybach S-Class с люксовой отделкой салона и кузова. Официально новинку представят на мотор-шоу в Женеве в марте этого года.

Представлен обновленный седан Mercedes-Maybach S-Class в люксовой модификации


Рестайлинговый седан Mercedes-Maybach S-Class получил «люксовую» модификацию. Внешний дизайн автомобиля отличается большой хромированной решёткой радиатора с вертикальными сечениями, пересмотренными бамперами спереди и сзади, а также уникальными хромированными колёсными дисками диаметром 20 дюймов.

В длину автомобиль Mercedes-Maybach S-Class составляет 5 461 мм, а его колёсная база равна 3 365 мм. В подкапотном пространстве седана установлен бензиновый мотор V8 объёмом 4,0 литра производительностью 463 лошадиные силы. Позднее в моторной гамме автомобиля появится агрегат V12 объёмом 6,0 литров мощностью 621 «лошадь». Интерьер седана получил отделку из кожи Nappa, а для задних пассажиров стали доступны дисплеи мультимедийной системы.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:00
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