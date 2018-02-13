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Ученые: Млечный Путь 12 млрд. лет назад взорвался и опять воскрес

Вследствие колоссальной массы космических тел, а также расстояний, изменения в космическом пространстве происходят медленно. Также неторопливо протекают и глобальные катастрофы.

Ученые: Млечный Путь 12 млрд. лет назад взорвался и опять воскрес


Согласно сообщению новостного портала ToDay News Ufa, по своей природе взрывы галактик являются медленными. Их сила увеличивается десятки миллионов лет. Так радиогалактика NGC 1068, расположенная в созвездии Кит, пребывает в самом начале взрыва. Излучение её по-прежнему сосредоточено в центре. При этом галактика NGC 4486, расположенная в созвездии Девы, выбросила уже в космос светящуюся мощную струю с плазмой. NGC 5128 находится на более позднем этапе. Источник её взрыва разделился на четыре части, распространившись по краям галактического ядра. Взрывы ядер галактик являются естественным процессом эволюции.

Скорее всего, около 10-12 млрд. лет назад, Млечный Путь тоже пережил взрыв в ядре. Поздней произошло воскрешение галактики.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:25
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