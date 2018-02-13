Недруги Анастасии Волочковой заплатили несколько миллионов за травлю балерины в сетях

Специалисты проследили, откуда идет поток негативной информации, после чего узнали, что это делает одно анонимное лицо, создающее левые аккаунты с целью распространить клевету, а также подключает сюда левых людей. Многие лица подтвердили данные сведения и рассказали о вербовке, но не все согласились за деньги опорочить имя Анастасии Волочковой.Недоброжелатели пытаются любыми способами смешать ее имя с грязью, что уже было после увольнения звезды из театра. Тогда артистку обвинили в плохой физической форме, не позволяющей ей работать с партнером. СМИ настолько раздули эту историю, что знаменитость долгое время находилась в депрессии.