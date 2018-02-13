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Недруги Анастасии Волочковой заплатили несколько миллионов за травлю балерины в сетях

На страницу балерины подписаны 745000 человек, оставивших разные комментарии после очередной публикации фото или видео. Однако помощнице Анастасии Волочковой удалось выяснить, что недруги заплатили несколько миллионов за травлю звезды в сетях.

Специалисты проследили, откуда идет поток негативной информации, после чего узнали, что это делает одно анонимное лицо, создающее левые аккаунты с целью распространить клевету, а также подключает сюда левых людей. Многие лица подтвердили данные сведения и рассказали о вербовке, но не все согласились за деньги опорочить имя Анастасии Волочковой.

Недруги Анастасии Волочковой заплатили несколько миллионов за травлю балерины в сетях


Недоброжелатели пытаются любыми способами смешать ее имя с грязью, что уже было после увольнения звезды из театра. Тогда артистку обвинили в плохой физической форме, не позволяющей ей работать с партнером. СМИ настолько раздули эту историю, что знаменитость долгое время находилась в депрессии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:50
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