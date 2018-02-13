"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую Барби"

Для фотосессии Родриго Альвес выбрал провокационный наряд серии Playboy, появившись на снимках в образе эротической куклы. В конце фотосессии Альвес опять перевоплотился – на этот раз в образ избитого трансгендера.Альвес рассказал, что на время фотосессии постарался забыть о своем мужском начале и полностью прочувствовал свой новый образ и, похоже, настолько с ним слился, что его стали называть «Джесика Альвес». Знаменитость рассказал, что над ним «колдовала» команда из 15 мастеров.