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В сети показали фото летевших в силовиков на Майдане пуль

В сети показали фото летевших в силовиков на киевском Майдане пуль.
В сети показали фото летевших в силовиков на Майдане пуль

Защита экс-президента Украины представила на суд публики новые доказательства в деле о так называемом «Евромайдане». Адвокат Виталий Сердюк выложил на странице своего аккаунта в соцсети Facebook новые фотоснимки. По его утверждению, пули, запечатленные на фото, являются орудием преступлений, совершенных на киевском Майдане.

Причем фотоснимки показывают пули, которыми стреляли именно в «беркутовцев», а не митингующих, как могло бы показаться вначале.

По словам Сердюка, в Киевский Печерский суд эти фотографии вскоре будут представлены, как доказательства в деле о расстрелах. Ранее адвоката Януковича Александра Горошинского выдворили из зала заседаний во время слушания.

Сердюк считает, что имеющихся у него и коллег доказательств достаточно для того, чтобы полностью изменить ход рассмотрения дела, и именно это стало причиной удаления и отстранения от суда его коллег.

Напомним, массовые протесты в центре Киева повлекли за собою смену власти, действующий на тот момент президент Виктор Янукович был вынужден бежать из страны. Всего на Майдане погибли более сотни человек.
Политика
Добавил: tidings Вчера, 21:10
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