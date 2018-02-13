АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Дмитрий Песков опроверг слухи о серьезной болезни Владимира Путина

После того, как Дмитрий Песков сообщил журналистам о простуде главы страны, западные СМИ стали распространять информацию, где описывался серьезный недуг Владимира Путина. Сейчас пресс-секретарь опроверг такие слухи и сообщил, что работа продолжается в обычном режиме.

Президент встретится с главой АЛРОСА, но вынужден отменить поездку на ВДНХ. Вместо этого состоится беседа с участниками “Наставника”, которые могут посетить Кремль или Ново-Огарево. Также Дмитрий Песков упомянул о простуженном голосе Владимира Путина из-за зимней погоды.

Дмитрий Песков опроверг слухи о серьезной болезни Владимира Путина


Население страны отреагировало на такие известия иначе, став молиться за здоровье своего лидера. Пользователи сетей опубликовали слова поддержки в сетях, но сам политик не имеет вредных привычек и предпочитает вести здоровый образ жизни, не пренебрегая занятиями спортом.
Политика
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости