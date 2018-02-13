Дмитрий Песков опроверг слухи о серьезной болезни Владимира Путина
После того, как Дмитрий Песков сообщил журналистам о простуде главы страны, западные СМИ стали распространять информацию, где описывался серьезный недуг Владимира Путина. Сейчас пресс-секретарь опроверг такие слухи и сообщил, что работа продолжается в обычном режиме.
Президент встретится с главой АЛРОСА, но вынужден отменить поездку на ВДНХ. Вместо этого состоится беседа с участниками “Наставника”, которые могут посетить Кремль или Ново-Огарево. Также Дмитрий Песков упомянул о простуженном голосе Владимира Путина из-за зимней погоды.
Население страны отреагировало на такие известия иначе, став молиться за здоровье своего лидера. Пользователи сетей опубликовали слова поддержки в сетях, но сам политик не имеет вредных привычек и предпочитает вести здоровый образ жизни, не пренебрегая занятиями спортом.
Президент встретится с главой АЛРОСА, но вынужден отменить поездку на ВДНХ. Вместо этого состоится беседа с участниками “Наставника”, которые могут посетить Кремль или Ново-Огарево. Также Дмитрий Песков упомянул о простуженном голосе Владимира Путина из-за зимней погоды.
Население страны отреагировало на такие известия иначе, став молиться за здоровье своего лидера. Пользователи сетей опубликовали слова поддержки в сетях, но сам политик не имеет вредных привычек и предпочитает вести здоровый образ жизни, не пренебрегая занятиями спортом.
Политика
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40