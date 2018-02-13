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Установлено, что россияне покупают в секс-шопах к 14 февраля

Некоторые люди на День Святого Валентина выбирают секс-вариант для подарка, посещая в поисках сюрприза интим-магазины.

Установлено, что россияне покупают в секс-шопах к 14 февраля

У представителей популярных магазинов интимных товаров спросили, кто чаще к ним в преддверии праздника заходит в магазины, женщины либо мужчины, а также что они выбирают. По словам продавцов интим-магазинов, товары для взрослых дарят своим вторым половинкам, как женщины, так и мужчины. При этом женщины больше смотрят на парфюмерию и маски. А вот мужчины не отказываются от латексных товаров, плёток. За этими товарами больше наведываются в магазины либо заказывают через Сеть – мужчины. При этом они не боятся экспериментировать, пробуя мировые новинки, а также проверенные временем классические товары.

Все представители "секс-сети" утверждают, что ежегодно перед праздниками количество покупателей увеличивается. В среднем эти магазины к 14 февраля посещают примерно на 30% больше народу в сравнении с прочими днями.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
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