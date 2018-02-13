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Toyota выложила в сеть первый тизер возрожденного спорткара Supra

В сеть выложили свежие тизерные снимки возрождённого спорткара Toyota Supra. Новый спорткар разрабатывают совместно со специалистами компании BMW, серийная версия купе будет представлена на международном автосалоне в Женеве.

Toyota выложила в сеть первый тизер возрожденного спорткара Supra


Спорткар Toyota Supra предыдущего поколения сняли с производства в 2002 году. В 2010 году компания Toyota снова запатентовала название Supra, а в этом году появились первые тизеры новинки. На тизерных изображениях демонстрируется задняя часть кузова автомобиля, а также видно массивный задний спойлер и покатую крышу.

Новую генерацию Toyota Supra разрабатывают вместе с баварской компанией BMW. Новый спорткар будет построен на одном платформе с BMW Z4. Также японская новинка получит немецкие моторы объёмом 2,0 и 3,0 литра производительностью 245 и 340 лошадиных сил. Автомобиль будет доступен с задним приводом и полноприводной системой. В модельном ряду производителя новинка займёт место выше Toyota GT86.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:20
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