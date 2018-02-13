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Министр внутренних дел РФ объяснил введение запрета инспекторам ГИБДД останавливать судей

Раньше внесли изменения в регламент действий инспекторов ГИБДД. Им запрещено применять санкции по отношению к судьям, которые нарушили ПДД.

Министр внутренних дел РФ объяснил введение запрета инспекторам ГИБДД останавливать судей


Они вместо этого могут подать рапорт касательно нарушений вышестоящему начальству. Данный пункт вызвал в итоге общественный резонанс. Депутаты от КПРФ в прошедшем месяце обратились к действующему министру внутренних дел РФ с просьбой разъяснить данное новое требование работы российских инспекторов ГИБДД по отношению к судьям. Они в ответ получили напоминание, что в РФ существует закон, касающийся статуса судей, который им дает неприкосновенность. На его основании в итоге ввели поправку в регламент работы российских инспекторов ГИБДД. В ГИБДД сейчас идут массовые сокращения.

Президент в январе подписал указ касательно сокращения 10 000 сотрудников л/с ведомства. Данные меры приняли вследствие передачи функции контроля местным властям в регионах за установленными штрафами от ГИБДД.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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