Министр внутренних дел РФ объяснил введение запрета инспекторам ГИБДД останавливать судей
Раньше внесли изменения в регламент действий инспекторов ГИБДД. Им запрещено применять санкции по отношению к судьям, которые нарушили ПДД.
Они вместо этого могут подать рапорт касательно нарушений вышестоящему начальству. Данный пункт вызвал в итоге общественный резонанс. Депутаты от КПРФ в прошедшем месяце обратились к действующему министру внутренних дел РФ с просьбой разъяснить данное новое требование работы российских инспекторов ГИБДД по отношению к судьям. Они в ответ получили напоминание, что в РФ существует закон, касающийся статуса судей, который им дает неприкосновенность. На его основании в итоге ввели поправку в регламент работы российских инспекторов ГИБДД. В ГИБДД сейчас идут массовые сокращения.
Президент в январе подписал указ касательно сокращения 10 000 сотрудников л/с ведомства. Данные меры приняли вследствие передачи функции контроля местным властям в регионах за установленными штрафами от ГИБДД.
Они вместо этого могут подать рапорт касательно нарушений вышестоящему начальству. Данный пункт вызвал в итоге общественный резонанс. Депутаты от КПРФ в прошедшем месяце обратились к действующему министру внутренних дел РФ с просьбой разъяснить данное новое требование работы российских инспекторов ГИБДД по отношению к судьям. Они в ответ получили напоминание, что в РФ существует закон, касающийся статуса судей, который им дает неприкосновенность. На его основании в итоге ввели поправку в регламент работы российских инспекторов ГИБДД. В ГИБДД сейчас идут массовые сокращения.
Президент в январе подписал указ касательно сокращения 10 000 сотрудников л/с ведомства. Данные меры приняли вследствие передачи функции контроля местным властям в регионах за установленными штрафами от ГИБДД.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10