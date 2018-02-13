Николай Носков выписался из клиники и воссоединился с семьей

В марте прошедшего года у журналистов появилась тревожная новость. Они сообщили, что Николая Носкова доставили в одну из больниц в тяжелом состоянии. СМИ писали, что артист перенес инсульт, но позднее стало известно, что музыканту в шейном отделе сделали хирургическое вмешательство по удалению тромба.Долгое время Носков не выходил на связь с фанатами, а касательно его состояния здоровья практически не было известно. Однако недавно представители певца успокоили общественность и поведали, что Николая выписали из клиники. Сейчас исполнитель песен чувствует себя хорошо и проводит время со своей семьей. Поклонники очень рады, что их любимый кумир, наконец, уже дома, при этом чувствует себя намного лучше.