АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Николай Носков выписался из клиники и воссоединился с семьей

Стало известно, что известный отечественный исполнитель песен Николай Носков выписался из клиники, где он находился на протяжении длительного времени. В данное время певец чувствует себя гораздо лучше.

Николай Носков выписался из клиники и воссоединился с семьей


В марте прошедшего года у журналистов появилась тревожная новость. Они сообщили, что Николая Носкова доставили в одну из больниц в тяжелом состоянии. СМИ писали, что артист перенес инсульт, но позднее стало известно, что музыканту в шейном отделе сделали хирургическое вмешательство по удалению тромба.

Долгое время Носков не выходил на связь с фанатами, а касательно его состояния здоровья практически не было известно. Однако недавно представители певца успокоили общественность и поведали, что Николая выписали из клиники. Сейчас исполнитель песен чувствует себя хорошо и проводит время со своей семьей. Поклонники очень рады, что их любимый кумир, наконец, уже дома, при этом чувствует себя намного лучше.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости