Дарья Титомир не смогла рассказать о своём прошлом Андрею Денисову

"Я объяснила ему все обстоятельства, и потом он спросил, есть ли у меня обнаженные фотографии. Я тогда смотрела на него и понимала, что он не готов услышать и точно это не примет. И я ему ничего не сказала. Но через несколько дней я к нему подошла и сказала, что нам нужно поговорить опять на эту тему", - написала девушка.

Дарья объяснила Андрею, что в Интернете есть только одно видео, где её можно увидеть обнажённой, и она уже давно раскаялась за этот материал, а также за свою глупость, из-за которой появился откровенный видеоролик.Разговаривать дальше, как известно, Денисов с ней не стал, объяснив, что не сможет строить отношения с девушкой, которая не только занималась откровенными заработками, но и обманывает своего возлюбленного.Титомир очень жаль, что они с Денисовым расстались на такой ноте, и она не считает, что парень прав в этой ситуации. Дарье обидно, что Андрей отталкивает её, когда она со стыдом извиняется за прошлое.